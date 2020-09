Pelin Karahan: “Pandemi döneminde sushi bile yaptım”

Pelin Karahan'ın 4 milyon sevinci!

Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programının bu haftaki konuğu Pelin Karahan oldu.Kadın oyuncular anne olduktan sonra setleri bırakacak gibi bir algı oluştuğunu belirten başarılı oyuncu, bu algının yanlış olduğunu ve hem anneliğin hem de oyunculuğun yapılabileceğini belirtti. Setlere çoktan hazır olduğunu söyleyen Karahan, "Şu anda reklam iş birliklerim ön planda. Pandemi nedeniyle dizi ve sinemada belirsizlik var. Çok özledim, inşallah yakında kavuşuruz" dedi. Oyunculuk öncesinde ilk parasını bir düğünde yer göstererek kazandığını belirten Karahan, o dönem 30 lira kazandığını ve bu parayla Zara’da beğendiği kırmızı ayakkabıyı aldığını söyledi. Karahan o ayakkabıyı hala sakladığını da açıkladı.Güzel oyuncu Mert Vidinli'nin annelik mi zor setler mi sorusuna ise "İkisi çok karşılaştırılabilecek şeyler değil. İkisinin de yaptıklarının karşısında aldığın duygular çok farklı. Annelik bambaşka bir şey" dedi. İki erkekten sonra bir kız çocuğu ister misin sorusunu ise "3 erkekle ilgilenmek kolay değil. Hepsi ayrı ilgi istiyor, ben ancak yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa kim bakar bilmiyorum. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Allah isteyenlere versin" şeklinde yanıtladı.Hayatı boyunca gereksiz harcamalar yapmadığını ve iyi para biriktirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Hiç pişman olduğum bir harcamam olmadı. Çocuklar için gerçekleştirdiğim harcamalar da geçerli. Çocuklar her şeyi istiyor ve en pahalısını istiyor. Annecim onlara paramız yetmez diyerek, 20-30 liralık şeyler alıyoruz. En pahalısını da alsak o akşam hevesleri geçecek biliyoruz" diye konuştu.Mutfakla arasının iyi olduğunu belirten Pelin Karahan, tatlılarının çok başarılı olduğunu söyledi. Eşi Bedri Güntay’ın yemek konusunda seçici olduğunu ifade eden Karahan, “Tüm yemeklerimi yer ama zor beğeniyor. Canım çok istediği için pandemi döneminde sushi bile yaptım. Bedri, illa bir kulp buluyor” dedi. En sevdiği yemeğin makarna, vazgeçemediği tatlının da nutella olduğunu belirten Karahan, “Bunları her gün yiyebilirim. Hayatımda bir kez diyet yaptım. 21 gün boyunca karbonhidrat ve tatlı tüketmedim. Diyet biter bitmez makarna ve nutellaya koştum. Diyet yapmasam da düzenli spor yapıyorum” diye konuştu.Eşi ile en özel anının Ali Demir’e hamile olduğunu paylaştığı an diye belirten Karahan, “Bir zıbın ve ev için birkaç parça şey almıştım. Ev için aldıklarımı gösteriyordum sonra zıbını kucağına attım. Ne olduğunu anlayamadı ve hamile olduğumu açıkladım. Çok duygusal bir andı" dedi.