Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan yine ayrıldı

Ünlü oyucu Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan çiftinden flaş karar..

Magazin - 28 Aralık 2016 12:12
Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan yine ayrıldı
Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin Temmuz ayında nişan atmıştı.

“Hayatımı yaşamak istiyorum” diyerek ilişkisini bitiren Öztekin, kısa bir süre sonra Arslan ile barıştıklarını Instagram hesabından duyurmuştu.

Ancak ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi. İkilinin tekrar ayrıldığı ortaya çıktı. Bu kez ilişkiyi noktalayan tarafın ise Kıvanç Baran Arslan olduğu öne sürüldü.

Öztekin ve Arslan bu kararlarından sonra ise sosyal medyadaki birlikte oldukları fotoğrafları silerken, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Ünlü çift kısa bir önce, “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Bunu yaz başında düğünle taçlandıracağız’’ diyerek evleneceklerini söylemişti.

Kaynak:haberturk.com
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