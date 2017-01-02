Performistanbul’dan birinci yaş performansı

Performistanbul birinci yıl dönümünü, platformun ilk performansı olan Ekin Bernay’ın Annem ile Ben performansını açık havada tekrar gerçekleştirerek kutluyor.

Kültür-Sanat - 02 Ocak 2017 10:30

8 Ocak Pazar günü Polonezköy’de düzenlenecek performans, bu defa katılımcıları şehirden uzak, doğa içinde farklı bir deneyimi paylaşmaya davet ediyor.



Performansta, sanatçının annesi ile arasındaki bağı simgeleyen örgü, seyircileri de içine alıyor. Karşılıklı dizilmiş sandalyelerde performansçılarla birlikte oturan seyirciler bu defa, sanatçı ile annesi arasındaki ilişkiye birbirlerine örülerek aktif olarak dahil oluyor ve bubağı derinleştirerek kendi deneyimlerine şahit oluyorlar. Birinci yıl dönümü anısına bu sefer uzun yol, soğuk hava ve doğayı da performansa dahil eden Performistanbul, izleyicileri daha önce görmedikleri bir yeri performans ile birlikte tanımaya davet ediyor. Katılımcılara yolculuk sırasında dinlemeleri için bir ses kaydının gönderileceği Annem ile Ben, herkese açık ve ücretsiz gerçekleşecek. 2016 yılında, Simge Burhanoğlu tarafından kurulan ve performans sanatçılarını bir araya getirerek projelerle buluşturan Performistanbul’un, geçtiğimiz sezon farklı iş birlikleriyle düzenlediği 18 performans, kalabalık sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Yeni yılın ilk aylarından itibaren farklı mekan, partner ve sanatçı ekibiyle yeni projelere imza atacak olan Performistanbul, ikinci yılında da sanatseverleri performanslarla buluşturmaya devam edecek.



Performistanbul



Performans sanatçılarını bir araya getiren ilk platform olan Performistanbul, sanatçıları bir çatı altında toplamak ve farklı projelerle buluşturmak amacıyla, Simge Burhanoğlu tarafından kuruldu. Sanatçının bedenini materyal olarak kullandığı, tekrarı olmayan, sanatla gerçek yaşam arasındaki sınırları kaldıran performans sanatına ve performans sanatçılarına gereken özeni göstermek üzere yola çıkan platformun bu doğrultudaki en önemli amacı kurumlarla sanatçılar arasındaki iletişimi yürüterek, performans sanatçılarının üretimlerine odaklanmalarını sağlamak ve bu alanda profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak. Performistanbul, performanslara uygun mekan bulmanın yanı sıra, mekanlara özel performanslar da üreterek yeni fikirlerin hayat bulmasına olanak sağlıyor. Genç sanatçılara destek olmak için aktif olarak çalışan platformun bünyesinde, farklı alanlarda performans çalışmalarını sürdüren uluslararası sanatçılar bulunuyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.