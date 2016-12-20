Petra Kvitova bıçaklandı!

Ünlü tenisçi Petra Kvitova, evine giren bir hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Diğer Sporlar - 20 Aralık 2016 15:50
Petra Kvitova bıçaklandı!
Wimbledon'u iki kez kazanan ve şu anda Kadınlar Dünya Sıralamasında 11. basamakta bulunan Dünyaca ünlü Çek kadın tenisçi Petra Kvitova'nın evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Bir hırsızlık vakası sırasında gerçekleştiği tahmin edilen olay Çek Cumhuriyeti'nin doğusundaki Prostejov kentinde meydana geldi. Saldırı sonrasında ünlü sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Bağlantılar: Petra Kvitova,

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