Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum geldi!

Karantina günlerinde kızı Su ile mutfağa girerek takipçilerine yemek tarifleri veren Pınar Altuğ, bu kez 2015 yılına götürdü. Eşi Yağmur Atacan ve kız Su'yla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu altına “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notunu düştü.Pınar Altuğ'un bu paylaşımına binlerce beğeni gelirken fotoğrafa yüzlerce de yorum yapıldı. Yorum yapanlardan birisi de eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım'dı.Nurdan Hanım bu kareye: “Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım” notunu düştü.