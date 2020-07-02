Pınar Deniz'den 'Aşk 101' itirafı!

Pınar Deniz: "Vatanım Sensin dönüm noktamdı"

Çağatay Ulusoy'la Pınar Deniz partner mi oluyor?

Pınar Deniz: "Hoş geldin saçımdaki ak"

Pınar Deniz koronavirüs günlerini anlattı!

Pınar Deniz'in anneannesi corona virüse yenildi!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Vatanım Sensin dizisinde yakaladığı çıkışın ardından, kariyer basamaklarını hızla çıkmayı sürdürüyor. Oyuncu, en son Netflix’te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide başrolde yer aldı. Burcu Öğretmen karakterine hayat veren oyuncu, youtube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programında, diziyle ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı.Nisan ayında Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisi 190’dan fazla ülkede gösterime girdi. Dizide Burcu karakterini canlandıran Pınar Deniz ise katıldığı bir programda diziyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.Pınar Deniz Aşk 101 dizisinin bu kadar büyük bir başarı yakalayacağını tahmin etmediğini, diziyle ilgili birçok eleştiri alacaklarını düşündüğünü söyledi.Sunucu İbrahim Selim’in: “Bu kadar iyi tepki almasını bekliyor muydun?” sorusuna “Ben açık söyleyelim bu kadar beklemiyordum. Belki ben kendi perspektifimden baktığım için olabilir” cevabını verdi.Ünlü oyuncu, “Ben çok eleştirel bakıyorum. O yüzden, seyirci neler bulacak dedim. Bir işi izlediğinde hatasını gideriyor seyirci. Sanki bizim işte bizim işte birazcık o var zannettim. Şaşırtıcı şekilde hiç kötü yorum almadım. Bize çok iyi geldi, karantina da çok umutlu bir iş” dedi.1990lı yıllarda liseye gidenlerin kendilerinden bir şeyler bulduğunu ifade eden Pınar Deniz’i İbrahim Selim de onayladı. İbrahim Selim, “Ben onlardanım işte” dedi.50 yaşındaki bir izleyicinin de diziden çok etkilendiğini söylediğini anlatan Deniz, arkadaşlarından da güzel yorumlar aldığını ve çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.(Kaynak: aksam.com.tr)