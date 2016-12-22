"Poyraz Karayel"in setinde olay çıktı!

Dizi - 22 Aralık 2016 20:30

İşte dün akşamın reyting sonuçları;

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın başrolü paylaştığı dizi 73. bölümü ile ekrana geldi. Reytinglerde rakiplerini her hafta hezimete uğratan dizinin perde arkasında ise bambaşka bir olay yaşanıyor. Reji ekibinde yaşanan sorunlar nedeniyle dizinin çekimlerinde sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Bu nedenle ekibin sürekli değiştiği de kulislerde konuşulanlar arasında. Çaresiz kalan yapımcı durumu şimdilik idare ediyor. Başarılı kurgusu ile izleyiciye alıştık dizilerden farklı deneyimler yaşatan Poyraz Karayel'de yaşanan gerginliğin ekrana yansıyıp yansımayacağı da merak konusu.Setten gelen iddialardan bir diğeri ise oyuncular arasında kutuplaşmaların olduğu. Poyraz Karayel tüm sorunlara rağmen fanatik seyircilerinden tam not almayı başarıyor."Poyraz Karayel"in 73. bölümünün finalinde, karşılaştığı herkese 'Orhan Solmaz'ı tanıyor musun' sorusunu yönelten ve 'hayır' cevabını aldığında onları öldüren gizemli kadın Zülfikar'ın karşısına çıktı. "Poyraz Karayel" 74. bölüm fragmanını merakla bekliyor.Kaynak:gazetevatan.com