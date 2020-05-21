Ramazan Bayramı’nda aşırıya kaçmadan beslenmenin yolları

11 ayın sultanı Ramazan’ı geride bırakmaya hazırlanırken; Ramazan Bayramı’yla birlikte yeme alışkanlıklarımız da aniden değişiyor. Bayram coşkusuyla artan besin ve içecek tüketimi, kan şekeri ve kan basıncı düzeyleri ile mide ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Ramazan ayı süresince belirli bir yeme disiplinine alışan mide ve bağırsak sistemi aniden eski yeme düzenine dönülmesiyle yoruluyor, tansiyon dengesizleşiyor ve özellikle diyabet, obezite gibi sağlık sorunu olanlar için bu durum başka sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Sabri Ülker Vakfı, beslenmede dengeyi yeniden kurabilmek için Ramazan Bayramı süresince doğru beslenmenin püf noktalarını şöyle sıralıyor:Ramazan ayı boyunca değişen öğün saatleri, bayramın ilk günü yerini eski beslenme düzenine bırakır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamamak sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak unutmamak gerekir ki bayram sabahlarında kahvaltı sofraları da zengin olur. Sağlıklı bir bayram geçirmek içinse porsiyonlarda aşırıya kaçmamak gerekir. Az tuzlu peynir ve zeytin, domates, salatalık, biber gibi taze sebzeler, haşlanmış yumurta, taze veya kuru meyveler ile ceviz ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir menü ile hafif bir kahvaltı yapılabilir. Kahvaltılık tahıl veya yulafa, sütle veya yoğurt ile badem, ceviz ve meyveler eklenerek hazırlanan bir kahvaltı da hafif ve sağlıklı bir alternatif olabilir.COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl bayram ziyaretleri eskisi gibi olmayacak ama bu tatlı yenmeyeceği anlamına gelmiyor. Bayram süresince şerbetli tatlı tüketimi olmazsa olmaz ancak tüketim miktarını kontrol etmek önemli. Bayramlarda tatlının yanı sıra kızartılmış, çok tuzlu ve ağır yemekler de hazırlanır. Özellikle diyabet, insülin direnci veya obezite gibi sağlık sorunlarınız varsa, bu yemeklerden uzak durmanız gerekirken, bayramda bu durum sizi zorlayabilir. En sağlıklı olanı bu dönemde de az ve sık beslenmeye devam etmek ve besin çeşitliliği yanında porsiyon kontrolüne dikkat etmektir. Ara öğünlerde badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler ve taze meyveler tüketerek, ana öğünlerde daha fazla besin alımının önüne geçebilirsiniz.Ramazan ayı boyunca sindirim sistemi sorunları yaşadıysanız, eski beslenme düzeninize geçtiğinizde bu sorunları daha çok hissedebilirsiniz. Özellikle lif içeriği yüksek olan koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller ve bulgur ile tam tahılları bayram sofralarınızın baş tacı yapabilirsiniz. Yoğurt, ayran, kefir ve cacık gibi bağırsak sağlığını destekleyecek besinleri hem ana yemeklerde hem de ara öğünlerde meyve ve kuruyemişlerle karıştırarak tüketebilirsiniz.Bayramlarda kahve ve çay tüketimi de artar. Oysa yeterli ve dengeli bir beslenme için günde en az 1,5-2 litre su içilmesi gerekiyor. Bayramlarda en çok unutulan bu içecek, sindirimi kolaylaştırmaya, vücudun ısı dengesini ayarlamaya ve en önemlisi de zararlı maddelerin vücuttan daha kolay uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Sıvı tüketimini desteklemek için çorba, ayran, cacık, içine sadece limon ve nane yaprakları ekleyeceğiniz aromalı suları da içebilirsiniz.Bayramda artan besin tüketimi ve enerji alımı nedeniyle, hareketi de artırmakta fayda var. Özellikle evlerde kalmaya özen gösterdiğimiz bu dönemde gün içinde hafif egzersizlerle metabolizmayı canlandırmak ve enerji harcamasını artırmak gerekiyor.