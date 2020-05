Ramazanda covide karşı 6 öneri!

Çünkü biliyoruz ki Covid-19 çok kolay bulaşabiliyor, üstelik virüsü taşıyan bir kişi bir anda onlarca kişiyi enfekte edebiliyor. Bu nedenle diğer insanlar ile yakın temasın kesilmesi, hastalığın yayılmasını engellemek için en önemli kuralların başında geliyor. Ramazanda da, aldığımız tedbirlerden ödün vermeden hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız şart” diyor. Ramazanda yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, sosyal mesafeden beslenmeye, uykudan harekete kadar öncelikli 6 kritik kuralı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Diğer insanlar ile en az 2 metre mesafe kuralına uymalıyız. Artık çok iyi bilindiği gibi, konuşurken, öksürdüğümüzde, gülerken yani ağzımızı açmak zorunda kaldığımız tüm eylemler virüsün etrafa saçılmasına yol açıyor. Covid-19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor. Bu nedenle Ramazanda da 2 metre mesafe kuralını ihlal edecek her türlü aktiviteden uzak durmak gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda 2 metre kuralının çok daha önemli olduğunu unutmamalı, örneğin sofraya otururken birbirimize uzak oturmaya ve çok gerekmedikçe yüksek sesle konuşmamaya, kısacası virüsün ortama saçılmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çok dikkat etmeliyiz.Ramazanda öğün sayısı ikiye ineceği için bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi. Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca da doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Günlük su ihtiyacının ortalama 60 kg olan bir birey için en az 1,5-2 lt olduğunu da unutmamalı, iftar ve sahur arasında da düzenli su içmeye özen göstermeli. Ayrıca yemekten hemen sonra yatmamak gerekiyor. Çünkü; dolu mide ile yatağa girmek uyku kalitesinde bozulmaya ve reflü gibi problemlerin oluşmasına yol açabiliyor.Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlar Covid-19 enfeksiyonundan en fazla etkilenen grupta yer alıyor. Bu hastaların hastalıklarının kontrol altında tutulabilmesi için ilaçlarını düzenli almaları son derece önemli. Bu tür hastalıkları olanların hekimleri ile görüşmesi ve oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığı konusunda tavsiye almaları gerekiyor.Covid pandemisine karşı el yıkamak çok önemli. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek yemeden önce el yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz şart. Elimizi yüzümüze, ağzımıza değdirmememiz gerekiyor. Elimizi yıkarken ılık su ve sabun ile en az 20 saniye sürecek şekilde el içi, el sırtı ve parmak aralarını iyice yıkamaya özen göstermeliyiz.Düzenli egzersiz yapmak sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir ögesi. Egzersizin hem beden hem de ruh sağlığımız açısından önemli katkısı var. Bu karantina günlerinde uzun süre hareketsiz kalmak kan dolaşımında yavaşlamaya yol açarak damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara dahi yol açabiliyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin de sağlıklı çalışması için egzersiz yapmak gerekiyor. Özellikle fazla kilolu olanların, kalp damar hastalıkları olanların, sigara içenlerin, hamilelerin bu açıdan çok dikkatli olması gerekiyor. Ramazanda egzersiz yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, terlemeye yani su kaybına yol açacak egzersizlerden kaçınmak. Şartların uygun olması durumunda ev içinde koridorda her gün belli süreler ile yürüyüş yapılabilir.Hem beden hem de ruh sağlığı açısından günde en az 7 saat kaliteli uyku uyumak gerekiyor. Kaliteli uyku aynı zamanda vücudumuzun savunma sisteminin her türlü enfeksiyona daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ancak; dolu mide ile yatağa girmek, sigara içmek, aşırı egzersiz yapmak, stresi yönetememek, yatak odasının çok gürültü ve ışık alması ya da çok sıcak veya soğuk olması uyku kalitesini bozuyor. Aynı saatte yatıp kalkmayı alışkanlık haline getirmek de önemli. Ramazanda bu açıdan en çok dikkat edilmesi gereken durum aşırı yemekten kaçınmak ve dolu mide ile yatağa girmemeye özen göstermek.