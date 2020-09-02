Ramo ailesini kurtarabilecek mi?

Ramo’nun kardeşleri, halası, yengesi, yeğenleri ve annesi son olayların ardından Adana’dan sürgün edilerek İstanbul’a gelirler. Ramo’nun hapishane yılları boyunca onlar da ata topraklarından göçtükleri İstanbul’da yeni bir hayat kurmak için bir mücadelenin içine girerler. Ramo’nun hapisten çıkmasıyla onların da hayatı yeniden değişecektir. Ailesi ve adalet için savaşan Ramo’nun ailesi için de bir planı vardır.