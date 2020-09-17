'Ramo'da büyük savaş, büyük plan!

Yeni sezonda kadrosuna Olgun Şimşek, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Bora Cengiz gibi güçlü isimlerin de katıldığı RAMO, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.Babasının intikamını almak için yola çıkan Ramo, Cihangir’e ulaşmak için çıktığı yolda beklenmedik olayların ardından hapishaneye düşer. Özgürlüğünü kaybeden Ramo’yu hapishane yılları boyunca tek bir duygu ayakta tutar: intikam!İlk sezonda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Ramo’nun yeni sezonu merakla bekleniyordu. Yayınlanan tanıtımlarının tümünün milyonlarca kişiye ulaştığı Ramo’nun yeni sezonu adalet savaşı için yola çıkan bir kahramanın büyük savaşını anlatacak.