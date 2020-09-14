'Ramo'dan bir tanıtım daha!

Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor.Ramo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!