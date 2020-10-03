Ramo'nun büyük planı!

Nefes kesen aksiyon sahneleri ve şaşırtan gelişmeleriyle Cuma akşamına damga vuran Ramo'da; Vahap, Ramo ve Cihangir'i öldürmek istiyordu ancak Ramo, kendisine tuzak kurulacağını tahmin ettiği için Yavuz'un da yardımıyla Vahap'ın tuzağını kendine karşı kullandı. Yavuz, Vahap'ı vurdu. Vahap son nefesini verirken eve yerleştirdiği bomba düzeneğini patlattı. Bomba düzenekli evden çıkabilen Ramo, patlamadan önce son anda Doğu'nun da hayatını kurtardı. Zekice planıyla Ramo, Yavuz'un da yardımıyla Cihangir'in hedefi olmaktan kurtuldu. Tüm olanlardan sonra Vahap'ın ailesini öldüreceğinden şüphelenen Ramo, Cihangir'in peşine düştü. Nefesleri kesen bölümün finalinde "Ramo, Cihangir'i durdurabilecek mi?" sorusu büyük merak uyandırdı.Ramo, dün akşam yayınlanan 14. bölümüyle ABC1 20+'da 5.52 izlenme oranı (rating), 14.06 izlenme payı (share), AB’de 4.23 izlenme oranı (rating), 11.46 izlenme payı (share), Total’de 5.80 izlenme oranı (rating), 15.44 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.Taner'in ölümünden sonra Cihangir gelmeden Ramo, Sibel'i de alıp evden çıkmak istedi ancak Sibel bunu kabul etmedi. Ramo'yu gitmeye ikna edebilmek için başına bir silah dayayınca Ramo çaresiz Sibel'i almadan evden çıkmak zorunda kaldı. Sibel, kurtulmak için kendini omzundan vurdu.Hanlı ailesi, Taner'in ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken Cihangir, oğlunun katilini peşine düştü. Tüm iş yaptığı adamları ve Ramo'yu evine getirtti. Oğlunun katili bulunana kadar bütün işleri durdurma kararı alan Cihangir masada büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Görüşmenin sonunda herkes giderken Cihangir, odada özel olarak Ramo'yla konuşmak istedi. Ramo, ona helva ikram edip konuşmaya başlayan Cihangir'in asıl amacının ne olduğunu biliyordu. Bu hareket, Cihangir'in öldürmek istediği kişilere yaptığı bir gelenekti.Ahsen, oğlunun ölümünde Sibel'in payı olduğunu düşünüyordu. Sibel'e silah doğrultarak Taner'in ölümüyle suçladı. Cihangir, Ahsen'i durdurmak için gelirken Ramo da bu haberle birlikte odadan çıkmaya fırsat buldu. Sibel'i aklayarak Ahsen'in elinden de kurtardı. Nehir'in yardımıyla Cihangir'in evinden ayrılan Ramo, peşine takılan adamların hepsiyle tek başına mücadele ederek kurtuldu.Vahap, Ramo ve Yavuz'a, Taner'in yanına giderken çekilen görüntüleri gösterdi. Ramo'dan Cihangir'i öldürmesini aksi takdirde görüntüleri Cihangir'e vereceğini söyledi. Doğu, olayın yaşandığı evde Sibel'i sorguya çekti. Evde yaşananları öğrendikten sonra Sibel'i adamlarıyla eve geri gönderdi ancak yolu kapatan Ramo ve Pompacılar, Sibel'i kaçırdı. Sibel'e bir pasaport ve mektup bırakarak ülkeyi terk etmesini ve kendine yeni bir hayata başlamasını söyledi. Yavuz, Vahap'ın yanına giderek Ramo'yu sattı. Ramo, Hasan'ı da yanına alarak Vahap ve Yavuz'la buluşmaya gidince büyük bir şok yaşadı. Nevzat silahını çıkarak Hasan'ı vurdu ancak hepsi daha sonra Ramo'nun Yavuz ile birlikte yaptığı planın bir parçası çıktı.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!