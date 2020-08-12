Ramo'nun yeni sezonundan nefes kesen tanıtım!

Yayınlanan ilk tanıtımda Sibel’in arkasından “Neden?” diye bağıran Ramo’nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.İzleyicilerinin merakla beklediği Ramo, yeni sezonuyla Eylül’de Show TV'de!