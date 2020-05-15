Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç kariyer rekorunu kırdı!

İlk kez 'Diriliş Ertuğrul'da boy gösteren şimdiler de ise 'Ramo' dizisiyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, bu hafta açıklanan IMDB oyuncu sıralamasında tüm dünyada 11 milyon isim arasında 3189. sırada yer aldı.Ayrıca 'Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'a satılmasının ardından güzel oyuncunun burada da yıldızı parladı. aşarılı oyuncu, ülkenin çok takip edilen dijital platformlarında da zirveye otururken, Pakistan’ın en büyük markalarının reklam yüzü olması için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.