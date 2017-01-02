Reina'ya saldıran terörist için operasyon düzenlendi

Yaşam - 02 Ocak 2017 22:36

İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafı!

Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı.Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar eşliğinde helikopter destekli operasyonlar düzenledi.Operasyon sırasında yerde yatan yaralı bir kişinin sesleri duyuldu. Yapılan inceleme sonucu şahsın olayla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı.