Reina'ya saldıran terörist için operasyon düzenlendi
1'i polis 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı Ortaköy’deki gecce kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenlendi.
Yaşam - 02 Ocak 2017 22:36
Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı.
Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar eşliğinde helikopter destekli operasyonlar düzenledi.
Operasyon sırasında yerde yatan yaralı bir kişinin sesleri duyuldu. Yapılan inceleme sonucu şahsın olayla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı.DETAYLAR GELİYOR...
İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafı!
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