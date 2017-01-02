Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle kaçmış!

Yılbaşı geccesi Ortaköy'deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin olay yerinden kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşam - 02 Ocak 2017 21:12
Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle kaçmış!
Reina'ya yılbaşı geccesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

ORTAKÖY SALDIRGANI BÖYLE KAÇMIŞ

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü saldıryı gerçekleştiren teröristin olay yerinden uzaklaştıktan sonraki görüntülerine Habertürk TV ulaştı.

Habertürk muhabiri Osman Girgin, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında yayınlanan görüntülerle ilgili bilgi verirken, saldırganın olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve daha sonra araçtan indiği görülüyor.

Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

İşte o anlar saniye saniye böyle görüntülendi;


Kaynak:haberturk.com
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