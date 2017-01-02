İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafı!

Reina saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları ortaya çıktı.

Yaşam - 02 Ocak 2017 11:27
İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafı!
İstanbul'da yılbaşı geccesi Ortaköy'deki Reina gecce kulübüne yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Reuters, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın yayımladığı açıklamayı kaynak gösterdi.

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonda, İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı.

Reina saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları ortaya çıktı.





Fotoğraflar:haberturk.com
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Bağlantılar: Reina saldırısı, DEAŞ

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