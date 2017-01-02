İşte o görüntü;
Reina'ya saldıran teröristin video görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da 39 kişinin öldüğü Reina saldırısıyla ilgili yeni gelişme...Yaşam - 03 Ocak 2017 00:29
Katilin en net görüntüsü ortaya çıktı. Kırgız ya da Özbek olduğu tespit edilen saldırganın yakalanması için polis Zeytinburnu'nda operasyon düzenlenirken en net fotoğrafı da ortaya çıktı. Katilin Taksim'de selfie videosu çektiği belirlendi.
İşte o görüntü;
İşte o görüntü;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
YAŞAM HABERLERİ
- "Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar
- Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle kaçmış!
- Uçan hoparlör görücüye çıkıyor!
- Mehmet Koçarslan: İşletmemize doğrudan gelen tehdit yok
- İşte Reina'ya saldıran teröristin fotoğrafı!
- Çocuklar için öksürük sezonu açıldı!
- Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay...
- Saldırıya uğrayan Reina'nın sahibi konuştu!
- Gecce kulübü saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
- Dünya basını İstanbul'daki saldırıyı böyle gördü