Reina'ya saldıran teröristin video görüntüsü ortaya çıktı

Yaşam - 03 Ocak 2017 00:29

Katilin en net görüntüsü ortaya çıktı. Kırgız ya da Özbek olduğu tespit edilen saldırganın yakalanması için polis Zeytinburnu'nda operasyon düzenlenirken en net fotoğrafı da ortaya çıktı. Katilin Taksim'de selfie videosu çektiği belirlendi.