Reina'ya saldıran teröristin video görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da 39 kişinin öldüğü Reina saldırısıyla ilgili yeni gelişme...

Yaşam - 03 Ocak 2017 00:29
Reina'ya saldıran teröristin video görüntüsü ortaya çıktı
Katilin en net görüntüsü ortaya çıktı. Kırgız ya da Özbek olduğu tespit edilen saldırganın yakalanması için polis Zeytinburnu'nda operasyon düzenlenirken en net fotoğrafı da ortaya çıktı. Katilin Taksim'de selfie videosu çektiği belirlendi.

İşte o görüntü;
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