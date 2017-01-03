Reina'yı kana bulayan teröristin eşi konuştu!

Yılbaşı geccesi hain saldırıyla Reina'yı kana bulayan teröristin eşi Konya'da göz altına alındı. Teröristin 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Yaşam - 03 Ocak 2017 11:33

Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.



Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

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