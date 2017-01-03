Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.
Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
Reina'yı kana bulayan teröristin eşi konuştu!
Yılbaşı geccesi hain saldırıyla Reina'yı kana bulayan teröristin eşi Konya'da göz altına alındı. Teröristin 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.Yaşam - 03 Ocak 2017 11:33
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