Reynmen'in YKS isyanı: "Küfür ederim..."

YKS’ye giren Reynmen, sınavın kötü geçtiğini açıkladığı bir paylaşımda bulundu. “Bir Türkçe sorusu için bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum” diyen Reynmen, “Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!” ifadelerini kullandı.İşte Reynmen'in o açıklamaları: