Reytinglerin galibi hangisi oldu?
21.12.2016 Çarşamba günü reyting sıralaması...Dizi - 22 Aralık 2016 10:25
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Bağlantılar: Reytingler, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda, Poyraz Karayel
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