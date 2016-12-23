Reytinglerin galibi hangisi oldu?

22.12.2016 Perşembe günü reyting sıralaması...

Dizi - 23 Aralık 2016 10:30
Reytinglerin galibi hangisi oldu?



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