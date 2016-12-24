Reytinglerin galibi hangisi oldu?

23.12.2016 Cumartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 24 Aralık 2016 11:36
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
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