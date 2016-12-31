Reytinglerin galibi hangisi oldu?

30.12.2016 Cumartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 31 Aralık 2016 10:32
Reytinglerin galibi hangisi oldu?



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • Şok baskının ardından ne oldu?
  • "Kısmetse Olur"da kıyamet koptu!
  • 'Ölene Kadar' için geri sayım
  • 'Adı Efsane'den ilk görüntüler...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bir büyük aşk daha bitti!
  • "Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
  • Vatandaş affetmedi!
  • Büyük merakla bekleniyordu...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • İşte "Ölene Kadar"ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi
  • Survivor 2017'ye 3 isim daha!
  • Çağatay Ulusoy yine olay oldu!
  • Şeyma'dan Acun'u kızdıracak paylaşım!
  • "Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
  • Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz geccelerde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Teoman'dan şoke eden küfürler
  • Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
  • Kim Kardashian'ın popo makyajı
  • Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
  • Beyaz Show'da evlenme teklifi!
  • İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
Teoman'dan şoke eden küfürler