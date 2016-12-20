Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Rezzan Benardete giriş katında Aralık ayı boyunca açık olacak olan bir mağazadan katılacağı bir davet için elbise alırken objektifimize yansıdı. Yakın bir aile dostu ile gelen Rezzan Hanım, arkadaşının da beğendiği bir kıyafeti satın aldı.
Rezzan Benardete turda
İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden işkadını Rezzan Benardete Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 20 Aralık 2016 18:08
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