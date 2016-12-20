Rezzan Benardete turda

Sosyete - 20 Aralık 2016 18:08

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Rezzan Benardete giriş katında Aralık ayı boyunca açık olacak olan bir mağazadan katılacağı bir davet için elbise alırken objektifimize yansıdı. Yakın bir aile dostu ile gelen Rezzan Hanım, arkadaşının da beğendiği bir kıyafeti satın aldı.