Rihanna stili!

Her genç erkeğin olduğu kadar her genç kızın bir Rihanna hayranlığı vardır. Rihanna stilini yakından takip edenler ise oldukça fazla. Gelin birlikte keşfedelim...

Kadın-Moda - 03 Ocak 2017 09:17

Ünlü şarkıcı Rihanna rüküşlük ve şıklığı aynı anda aynı stilde buluşturuyor. Alakasız parçaları bir araya getirerek kendine özgü bir stil duruşu yaratmakta olan Rihanna'nın ilgi çekmesinin en büyük sebebi de bu. Giydiği şey ne kadar alakasız olursa olsun üzerine her zaman yakıştırıp farkını ortaya koyuyor.



Rihanna'nın sokak stiline değinecek olursak... Açıkca söylemek gerekirse Rihanna eğer Türkiye'de yaşıyor olsaydı büyük ihtimalle kıyafetleriyle alay konusu olurdu.

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