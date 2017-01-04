Rimel hakkında bilinmeyenler

Etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlayan maskara hakkında bilmeniz gerekenler..

Güzellik - 04 Ocak 2017 14:49
Rimel hakkında bilinmeyenler
Maskara yardımıyla etkileyici bakışlara sahip olmak için maskarayı nasıl uyguladığınıza çok dikkat etmelisiniz. Maskara kullanırken dikkat etmeniz gerekenler..

Maskaraya hazırlık: Etkileyici bakışların tamamlayıcısı maskarayı sürmeden önce temiz bir fırçaya vazelin sürün ve kirpiklerinize uygulayın. Böylelikle kirpikleriniz daha yoğun ve parlak gözükecektir.

Kirpikleriniz birbirine yapışmasın: Maskara uygulamasından sonra bazen kirpikler birbirine yapışır. Bu durumu önlemek için maskaranızı sürdüğünüz fırçayı makyaj temizleme suyuna batırın ve yapışan kirpiklerinize uygulayın.

Göz altınıza bulaşmasın: Maskaranızı uygularken göz altınızı bir kaşık yardımıyla kapatırsanız, maskara göz altı ve çevrenize bulaşmamış olacaktır.

Daha uzun kirpikler: Maskaranızı sürerken ilk olarak kirpik uçlarından sürmeye başlayın ve dipten uça sürmeye devam edin. Böylelikle çok daha uzun ve hacimli kirpiklere sahip olabilirsiniz.
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