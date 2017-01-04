Maskara yardımıyla etkileyici bakışlara sahip olmak için maskarayı nasıl uyguladığınıza çok dikkat etmelisiniz. Maskara kullanırken dikkat etmeniz gerekenler..
Maskaraya hazırlık: Etkileyici bakışların tamamlayıcısı maskarayı sürmeden önce temiz bir fırçaya vazelin sürün ve kirpiklerinize uygulayın. Böylelikle kirpikleriniz daha yoğun ve parlak gözükecektir.
Kirpikleriniz birbirine yapışmasın: Maskara uygulamasından sonra bazen kirpikler birbirine yapışır. Bu durumu önlemek için maskaranızı sürdüğünüz fırçayı makyaj temizleme suyuna batırın ve yapışan kirpiklerinize uygulayın.
Göz altınıza bulaşmasın: Maskaranızı uygularken göz altınızı bir kaşık yardımıyla kapatırsanız, maskara göz altı ve çevrenize bulaşmamış olacaktır.
Daha uzun kirpikler: Maskaranızı sürerken ilk olarak kirpik uçlarından sürmeye başlayın ve dipten uça sürmeye devam edin. Böylelikle çok daha uzun ve hacimli kirpiklere sahip olabilirsiniz.
Rimel hakkında bilinmeyenler
Etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlayan maskara hakkında bilmeniz gerekenler..Güzellik - 04 Ocak 2017 14:49
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