Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşayamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu'nun aşırı kilo aldığı görülmüştü. Kocaoğlu da;
"Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyim
Ah şu kaderi çözersem eğer
Bekle geliyorum
Çok öpüyorum hepinizi."
diyerek kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap vermişti.
AŞK POZLARI
Son olarak tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.
Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın aşk pozları...
Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ile karelerini sosyal medyadan paylaştı.
24.07.2020 16:39 Magazin