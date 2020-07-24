Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın aşk pozları...

Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşayamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu'nun aşırı kilo aldığı görülmüştü. Kocaoğlu da;"Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyimAh şu kaderi çözersem eğerBekle geliyorumÇok öpüyorum hepinizi."diyerek kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap vermişti.Son olarak tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.