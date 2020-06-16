Rojda Demirer'in yeni projesi belli oldu!
Rojda Demirer, BluTV'de yayınlanacak olan Saygı dizisi ile anlaştı.
16.06.2020 16:51 Dizi Galeri
Nejat İşler'in Ercüment Çözer karakteriyle başrolünü oynayacağı İnterMedya imzalı Saygı dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ali Taner Baltacı'nın yöneteceği, Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizinin başrol kadın oyuncusu merak konusuydu. Rol için Rojda Demirer'in el sıkıştığı öğrenildi. Miray Daner ve Boran Kuzum'un rol alacağı Saygı dizisi BluTV'de seyirciyle buluşacak. (Kaynak: tv100.com / Birsen Altuntaş)