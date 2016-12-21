Ronaldo ve ablası için olay 'seks' iddiası!

Dünya Magazin - 21 Aralık 2016 17:59

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ablası arasında yaşanan olay, dünya gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo ve ablası Katia Aveiro küsler! Sebebi ise çok ilginç...Habere göre Katia Aveiro, eski sevgilisi poker oyuncusu Claudio Coelho ile bir araya geldi. İkili seks yapmak için Cristiano Ronaldo'nun Porto'daki evine gittiler.Coelho'nun özel olarak Ronaldo'nun evinde ablası Aveiro ile olmak istediği belirtilirken yaramaz çift, evde aniden Cristiano Ronaldo ile karşılaştı.Birbirlerinin geleceğinden haberdar olmayan ikili şok olurken, Cristiano Ronaldo'nun oldukça sinirlendiği iddia edildi.Ronaldo'nun ablasıyla ilişkisini kestiği belirtilirken, aynı zamanda pop şarkıcısı olan Katia Aveiro bu iddiaları kişisel blogundan yalanladı.Aveiro, kardeşi Ronaldo ile konuşmadıkları haberlerinin gerçek olmadığını ve kardeşiyle konuşmaya devam ettiğini yazdı.Kaynak:sporx.com