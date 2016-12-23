Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle yayınlandığı günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alan 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verildi.
RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
RTÜK, 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerini para cezasına çarptırıldı.Dizi - 23 Aralık 2016 13:35
RTÜK televizyon izleyicileri tarafından yapılan şikayetleri inceledi. Son 1 yılda yapılan şikayetleri göz önüne alan RTÜK reyting rekortmeni dizileri cezaya boğdu.
Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle yayınlandığı günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alan 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verildi.
Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle yayınlandığı günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alan 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verildi.
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