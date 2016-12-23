RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!

RTÜK, 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerini para cezasına çarptırıldı.

Dizi - 23 Aralık 2016 13:35
RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
RTÜK televizyon izleyicileri tarafından yapılan şikayetleri inceledi. Son 1 yılda yapılan şikayetleri göz önüne alan RTÜK reyting rekortmeni dizileri cezaya boğdu.

Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle yayınlandığı günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alan 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verildi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • 'Hangimiz Sevmedik'ten şok karar
  • Vatanım Sensin zirveye demir attı…
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Diriliş'te bir ayrılık daha!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Sette kavga çıktı!
  • 'Yüksek Sosyete'de şaşırtan final!
  • Korludağ'da yeni dönem!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"de Sarp'ın öfkesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Büyük merak uyandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
  • Damat adayından Hanife için şok iddia!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
Büyük merak uyandırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • Murat Boz'dan çocuk itirafı
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gülben Ergen'den eski eşe takip!
  • Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı!
  • Şok gelişme! Ebru ile Reza barıştı
  • İdo Tatlıses'ten annesine sitem!
RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!