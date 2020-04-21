Rüştü-Işıl Reçber çifti koronavirüs sürecinde neler yaşadı?

Rüştü ve Işıl Reçber, çocuklarıyla birlikte evlerinin kapısında Şamdan Plus'a özel pozlar verip yaşadıklarını anlattı. Ünlü çift, bu süreçte neler yaşadıklarını, son durumlarını, bu sürecin kendilerine neler öğrettiğini ve geleceğe bakışlarını paylaştı.İşte Rüştü-Işıl Reçber çiftinin Şamdan Plus'taki röportajının satır başları…Virüsü nereden ve kimden kaptığıma dair net bir şey söylemek zor. Dışarısıyla teması kesmekte gecikmiş olabilirim. Bizler hayatımızın akışı gereği birçok yerde oluyoruz. Her ne kadar dikkat etsem de mutlaka bir yerde eksiklik olmuş. Sonuçta gerçek olan bir şey var ki o da bana eşimden geçmediği...Magazin basınında farklı bir algı yönetimi oluştu, fakat herhangi bir ihmalim söz konusu değildi. Yurtdışından geldiğinizde aradan 8-9 gün geçmiş, herhangi bir virüs semptomunuz yokken evde izolasyon sırasında başka bir rahatsızlığınız da olabilir. İnsanlık hali, sağlık kuruluşuna veya hastaneye gitmeyecek misiniz? Benim de öyle devam eden bir tedavim vardı ve çok kısa ona gittim, gerekli maske eldiven ve sosyal mesafe kontrolü ile. Benim de hasta olmam beklendi bu süreçte, "haklı çıktık" diyebilmeleri için. Çok şükür olmadı. Halbuki işin gerçek durumunu eşim de, ben de çok iyi biliyoruz.