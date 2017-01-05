Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
4 yıl önce geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi ile 4 aydır birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.
Daha önceki ilişkileri için de açıklamalarda bulunan Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" diyerek bir çok kez aldatıldığını itiraf etti.
Programda kendisine gelen sorular üzerine çocuk istediğini söyleyen Erkoçlar çocuk fikrine kız arkadaşının da sıcak baktığını söyledi. Rüzgar Erkoçlar, bunun ne zaman olacağı konusuna ise ''Kısmet'' cevabını verdi.
Rüzgar Erkoçlar'dan çocuk ve aldatılma itirafı!
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar canlı yayında özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.Magazin - 05 Ocak 2017 14:20
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