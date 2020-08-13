Saba Tümer: Kuğu saldırısına uğradım!

Sosyal medyadan yaptığı renkli paylaşımlarla bilinen Saba Tümer, karantina dönemi boyunca Instagram hesabından canlı yayınlar yapmıştı. Birçok kişiyi sosyal medya hesabından ağırlayan ünlü sunucu, bu defa ilginç bir kare paylaştı. Gittiği bir mekanda bulunan siyah kuğuları çok seven Tümer, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.Tümer, kuğunun saldırısına uğradı. Bir yandan kendisini saldırıdan kurtarmak isterken bir yandan da meşhur kahkahalarını attı. Tümer o anları paylaşarak şu satırlarla yazdı: Resmen siyah kuğu saldırısına uğradım! Videoya çekebilselerdi kopacaktık….(Kaynak: aksam.com.tr)