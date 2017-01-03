Sabah programlarının tadı kaçtı!

Magazin - 03 Ocak 2017 17:55

Ama son zamanlarda bu durum tam tersine döndü. Artık sabah yayınlanan magazin programlarında gazetede okuduğumuz haberler konuşulmaya başlandı. Yeni hiçbir şey kalmadı. 3-5 günlük haberler sabah programlarında ele alınır hale geldi.Nedense sabah programları artık konuk da alamaz oldu. Programın günlük sunucuları gazetede çıkan haberleri yorumluyor, oluyor, bitiyor. Ya da ‘az ünlü’ konuklar geliyor.. Hatta bir konuğun haftada birkaç kez aynı programlara çıktığı oluyor. Eskisi gibi Demet Akalın’ı ağırlamalar, yeni çıkan filmlerin başrol oyuncularını konuk etmeler, Bülent Ersoy’u telefona bağlamalar maalesef kalmadı.Mesela Renkli Sayfalar birkaç gün arayla iki kez Cansu Taşkın’ı çıkardı. Birin de dans ettirdi, diğerin de pilates yaptırdı.Mesut Yar, Deniz Akkaya ve Seren Serengil ile başlayan Duymayan Kalmasın programından geriye bir tek Seren Serengil kaldı. Mesut Yar ve Deniz Akkaya yapılan programlardan memnun kalmayarak görevi bıraktı. Çare kalmayınca programın yapımcısı Cengiz Semercioğlu moderatör koltuğuna oturdu. Programı Seren Serengil ile birlikte devam ettirme kararı aldı.TV8’de yayınlanan ‘Aramızda Kalmasın’ da son olarak ‘Kürk Mantolu Madonna’ skandalı ile gündeme geldi. Programın yorumcularından Fulya Özkalyoncu, ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabından uyarlanan ve başrolünde Beren Saat’in oynayacağı filmi “Şarkıcı Madonna’nın hayatını anlatan bir film” diye anlatınca bir anda sosyal medyada gündem oldu. Hatta Beren Saat bile “Madonna’yı oynayabilmek için dans dersleri alacağım” diyerek espriyle karışık konuya dahil oldu.Söylemezsem Olmaz ise magazinden tamamen uzaklaştı. Onlar isimleri hariç her şeyi bu sezon değiştirdiler. Baştan aşağı bir değişim yaşadılar ve genel olarak magazini bıraktılar. Gündeme dair konuları masaya yatırıp özel dosyalar açmaya başladılar. Örneğin geçenlerde DEAŞ’ın boğaz kesme görüntülerini inceleyip, uzmanların da görüşlerini alarak videonun montaj olduğunu ortaya çıkardılar. O yüzden onları ‘magazin programı’ kategorisinde incelemeyi doğru bulmuyorum. Demet Akalın’ı ya da Bülen Ersoy’u yayına almalarını da beklemiyoruz.Onun haricinde diğer programların bir an önce silkelenip özel konu ve konuklarla magazini yeniden yukarı çekmelerini bekliyorum. Zaten zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde insanların yüzlerini az da olsa güldürecek, onlara moral verecek ve zor durumda olan sektörü de yeniden hareketlendirecek işler yapmalarını umuyorum. Ya da Söylemezsem Olmaz gibi “Ben artık magazin yapmıyorum” diyerek başka bir formata geçebilirler yada bu işi yapabilecek kişilere devredebilirler.Onur Aktaş