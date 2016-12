Saç bakımı için altın öneriler!

Yüzyıllardan beri saç kadınlar için estetik açıdan oldukça önemlidir. Saçlarda meydana gelen her patolojik durum, kişide derin psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Dolayısıyla saç problemleri ve buna ilişkin konular hastalar için önemli bir stres kaynağı oluşturuyor.

Güzellik - 23 Aralık 2016 17:31

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, kadınlarda saç dökülmelerinin nedenleriyle ilgili bilgi verdi. Dr. Akın “Kadınlardaki en sık saç dökülme nedenleri anemi, diyabet, kimyasal maddeler, hızlı ve sıkı diyetler, beslenme bozuklukları ve psikolojik strestir. Saç dökülmesini önlemek için öncelikle altta yatan hastalıklar tedavi edilmelidir” açıklamasında bulundu.



Kadınlarda; yaygın saç dökülmesi (Telojen efflivium) ve erkek tipi saç dökülmesi andrajenik tip (Erkek tipi kellik) olarak adlandırılan iki tip saç dökülmesi görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Saçlı deride toplam 100.000 kıl folliküli bulunmaktadır. Kıl follikülinin tabanında esas olarak kılın büyümesini sağlayan kök hücreler bulunmaktadır. Kıl büyümesi anajen (Büyüme fazı), telojen (Dinlenme fazı) ve katajen (Dökülme fazı) olmak üzere 3 evreden oluşmaktadır. Kıl, günde 0,35mm uzar. Bu büyüme hızı kılın bulunduğu bölgeye, kişinin yaşına ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Günde 50-100 adet kılın dökülmesi normaldir. Bu dökülme normal olarak banyo, saç tarama ve tıraş sonrasında görülür. Erkek tipi saç dökülmesinde, özellikle saç üst kısımlarında seyrelme ve bu bölge saçlarında incelme gerçekleşir. Erkek tipi saç dökülmesi genellikle over (Yumurtalık) kistleri, hormonal bozukluklar ve böbrek üstü bezi büyümeleri sonucu oluşur” dedi.



Saçı her gün yıkamak doğru değil



Yaygın saç dökülmesinin nedenleri arasında ilaç tüketiminin de olduğunu aktaran Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Kadınlardaki en sık saç dökülme nedenleri anemi, diyabet, kimyasal maddeler, hızlı ve sıkı diyetler, beslenme bozuklukları ve psikolojik strestir. Saç dökülmesini önlemek için öncelikle altta yatan hastalıklar tedavi edilmelidir. Bunun dışında beslenme alışkanlıklarına, özellikle proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmeye, yeşil sebze, süt, yumurta, baklagillerin tüketimine dikkat edilmeli. Saça mümkün olduğu kadar boya, jöle, fön gibi fiziksel ve kimyasal uygulamalar yapılmamalı. Kışın soğuğa, yazın güneş ve deniz suyunun oluşturduğu kuruluğa karşı gerekli önlemler alınmalı. Saçı her gün yıkamak doğru değildir. 2-3 günde bir PH değeri 5,5 olan şampuanlar ile yıkamak yeterlidir. Saçı sık yıkamak saçın yağ dengesini bozabilir. Eğer bu hususlara dikkat edilirse zaten saç dökülmesi de en aza indirilmiş olur” dedi.



Sonbaharda daha sık saç dökülüyor



Sonbaharda saç dökülmesinin diğer mevsimlere göre daha fazla olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın “Bunun nedeni bu mevsimde sebze ve meyvenin az olması nedeniyle vitamin alımının azalmasıdır. Ayrıca havaların soğumaya başlamasıyla saçı besleyen kısım olan ve saç soğanı olarak adlandırılan bölgedeki kanlanmanın azalması ile birlikte soğan kısmının boyutlarında küçülmeye neden olur. Bu da saçta dökülmeye neden olur. Fakat bir süre sonra bu dökülme kendiliğinden geçer. Devam etmesi durumunda bir doktora başvurmakta yarar vardır.



Doğumdan sonra da saç dökülebilir



Hamilelik döneminde saçın büyüme evresinde olduğunu ancak doğumdan 3-4 ay sonra saçın dökülme evresine girdiğini söyleyen Dr. Akın, “Fakat bu, mevsimsel saç dökülmesi gibi geçici bir durumdur. Doğumdan sonra başlayan bu saç dökülmesi 6 ay ila 1 yıla kadar uzayabilir. Hamilelik döneminde ek çinko kullanımı ile doğum sonrası meydana gelen saç dökülmesinin şiddeti azaltılabilir. Ayrıca hamilelik döneminde demir eksikliğinin de giderilmesi bu dökülmenin azaltılmasında önemlidir”dedi.



Sağlıklı beslenin, sigaradan uzak durun



Saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden birinin de dengesiz beslenme olduğunun altını çizen Dr. Akın “Sağlıklı saçlar için öncelikle yeterli protein, çinko (Özellikle yumurta, deniz ürünleri, fasulye, ceviz ve sütte bulunur), B12 vitamini (Karaciğer, börek gibi sakatatlar, deniz ürünleri ve sütte bulunur), folik asid (Yeşil yapraklı sebzeler, mısır ve mercimekte bulunur), bakır (Lahana, karnabahar ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur) ve selenyum (Deniz ürünleri, soğan, sarımsak gibi yiyeceklerde bulunur) gibi vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sigaradan uzak durmak saç sağlığı için önemlidir” dedi.



Saçı kestirmek gürleşmesini sağlamaz



Saçları kısa kestirmekle saçların gürleşmesi arasında direkt bir bağlantı olmadığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın “Sadece saçların uzaması ile saç telleri daha kırılgan bir hale gelir. Saç bu kırılmaların temizlenmesi ile daha kolay uzar ve daha canlı hale gelebilir” açıklamasında bulundu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.