Türk dizi izleyicisi yakında yeni ve değişik bir diziyle daha tanışacak. Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.
SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.
(Kaynak: sozcu.com.tr)
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Kanal D'nin iddialı işleri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca seyirciye ulaşan Doktor Foster'ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu.
08.09.2020 18:58 Dizi Galeri