Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen ve çok konuşulan dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sertab Erener’in Rüya isimli parçasının kullanıldığı ön izleme sahnesi yine bomba gibi bir bölümünün yayınlanacağı sinyalini verdi.
Volkan'ın ihanetiyle bir anda dünyası başına yıkılan Asya, kendi içinde girdiği savaşta yorgun düşüyor. Hayalleri yıkılan Asya, nasıl bir yol izleyecek? Bu savaştan galip çıkabilecek mi?
Sadakatsiz yeni bölümü ile 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...
Sadakatsiz’den duygusal ön izleme...
Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba (bu akşam) yeni bölümü ile ekrana geliyor.
28.10.2020 17:33 Dizi Galeri