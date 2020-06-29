Şahan Gökbakar denizde bile maske taktı!

Şahan Gökbakar denizde bile maske taktı: “Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, balık arkadaşlara fazla yaklaşmıyoruz."

29.06.2020 12:39 Magazin

Şahan Gökbakar denizde bile maske taktı! Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ünlü isimler tatile koştu. Şahan Gökbakar da ailesiyle birlikte sezonu açtı. Koronavirüse karşı çektiği videolarla takipçilerini sık sık uyaran komedyen denizde bile maske taktı. Çektiği videoyu Instagram'dan paylaşan Gökbakar, “Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, balık arkadaşlara fazla yaklaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: