Şahan Gökbakar denizde bile maske taktı!

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ünlü isimler tatile koştu. Şahan Gökbakar da ailesiyle birlikte sezonu açtı. Koronavirüse karşı çektiği videolarla takipçilerini sık sık uyaran komedyen denizde bile maske taktı. Çektiği videoyu Instagram'dan paylaşan Gökbakar, “Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, balık arkadaşlara fazla yaklaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.İşte o görüntüler: