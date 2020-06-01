'Şampiyon' dizisinden haber var!
TRT'nin sevilen dizisi Şampiyon'la ilgili izleyenlerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Dizi ekibi bugün yeniden sete çıktı.
01.06.2020 18:34 Dizi Galeri
TRT 1'de ekrana gelen 'Şampiyon'un çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizide bugün yeniden iş başı yapıldı. Sete çıkan ekip çekimlere başladı. BSK Yapım imzalı dizinin yaz boyu süreceği, ortalama 7- 8 bölüm daha çekileceği öğrenildi. Şampiyon'un son olarak 25. bölümü yayınlanmıştı.