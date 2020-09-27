Sanatçılardan Acun tepkisi! "Uçak alacağına telifleri öde”

“Survivor” çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Acun Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı. Ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.Acun Ilıcalı'nın 99.5 milyon TL'ye uçak alması bazı sanatçıları kızdırdı. Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat başta olmak üzere bir çok isim "Önce telif ücretlerini öde" diyerek sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve Rising Star programlarında kullanılan şarkılarda hak ihlali olduğu gerekçesiyle Emrah, Acun Ilıcalı'ya dava açmıştı. Emrah Erdoğan’ın Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var şarkıları için maddi ve manevi hak ihlali kararı veren mahkeme, 54 bin lira maddi, 30 bin lira manevi tazminat bedelinin şarkıcı Emrah’a ödenmesi kararını vermişti.