Sarp Apak çeyiz alışverişinde
Sarp Apak sevgilisiyle aile yemeğinde
Sarp Apak, geçtiğimiz akşam sevgilisi Bengisu Uzunöz’le aile yemeği yedi.Magazin - 23 Aralık 2016 01:19
Yakışıklı oyuncu Sarp Apak mayıs 2017'de nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Bengisu Uzunöz’le birlikte Levent’te bir restoranda görüntülendi Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Apak, "Annem ve teyzemle birlikte, ailece akşam yemeği yedik" dedi.
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