Sarp Apak sevgilisiyle aile yemeğinde

Magazin - 23 Aralık 2016 01:19

Sarp Apak çeyiz alışverişinde

Yakışıklı oyuncu Sarp Apak mayıs 2017'de nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Bengisu Uzunöz’le birlikte Levent’te bir restoranda görüntülendi Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Apak, "Annem ve teyzemle birlikte, ailece akşam yemeği yedik" dedi.