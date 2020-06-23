Sarp Apak'tan Berrak Tüzünataç'a esprili yorum!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Berrak Tüzünataç, beyaz elbisesiyle mısır tarlasında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Spor tutkusuyla bilinen 35 yaşındaki Berrak Tüzünataç'ın kaslı bacakları dikkat çekti. Takipçileri güzel oyuncunun fotoğrafını yorum yağmuruna tutarken, yakın arkadaşı Sarp Apak da o paylaşıma kayıtsız kalmadı. Apak, "Bir tekmede amel defterimi kapatırsın" şeklinde yaptığı esprili yorumla gündeme geldi. Berrak Tüzünataç ise Apak'a "O kadar belli oluyor mu?" yanıtını verdi. İkilinin bu diyaloğu takipçilerini güldürdü.(Kaynak: milliyet.com.tr)