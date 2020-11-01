Savaşçı dizisinde Berk Oktay krizi! Yasak Elma'yla anlaştı ortalık karıştı!

Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay'ın dizinin hala sete çıkmamasından ötürü Yasak Elma'yla anlaştığı ileri sürüldü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay, Savaşçı dizisiyle sezon başı sözleşme yeniledi. Fakat plato hazırlıkları süren dizi hala sete çıkamadı. Bunun üzerine de oyuncu Yasak Elma'yla el sıkıştı. Limon Film ise Berk Oktay'la sözleşmelerinin devam ettiğini söyledi.. Durumun nasıl sonuçlanacağı ise henüz merak konusu oldu.