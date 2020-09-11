'Saygı-Bir Ercüment Çözer'in özel tanıtım kareleri yayınlandı!

Inter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, BluTV’nin özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ oyuncu kadrosu, hikayesi, tanıtımları ve oyuncuların imaj değişiklikleri ile daha yayınlanmadan çok konuşulmaya başlandı. Dizinin çekimleri devam ederken, gerçekleştirilen özel fotoğraf çekiminde başrol oyuncuları Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanyana geldiği kareler üçlünün dizide yapacağı iş birliklerinin ilk sinyallerini verdi. ‘Saygı’ kavramanının yeniden sorgulanacağı, her bölümünün hafızalara kazınacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ çok yakında sadece BluTV’de yayınlanacak.Türkiye’de bir fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hikayesini kendi şehri olan İstanbul’da izleyeceğimiz dizinin senaryosu ‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi’ni de kaleme alan Ercan Mehmet Erdem’in imzasını taşırken, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor.