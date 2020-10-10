BluTV’nin ilk tanıtımı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada çok konuşulan; yılın en iddialı projelerinden ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ 27 Ekim’de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihine gün sayan diziden dikkat çekici yeni bir tanıtım ve afiş paylaşıldı. Fenomen haline gelen Ercüment Çözer’i (Nejat İşler) ilk kez kendi şehri olan İstanbul’da göreceğimiz dizinin hikayesinde; toplumdaki yozlaşma, sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç insanla ömrünü bu mücadeleye adamış Çözer’in yolları kesişiyor. Yayınlanan tanıtımda; Helen (Miray Daner) ve Savaş (Boran Kuzum) başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır. Ercüment Çözer’in “Benim yasalarım devletin yasalarından daha güçlü” sözleriyle meydan okuduğu tanıtımda gördüğümüz Çözer’in rehabilitasyon merkezi ise orada yaşanacak gerilimin sinyallerini veriliyor.
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ Yeni Tanıtım:
'Saygı-Ercüment Çözer'in yayın tarihi belli oldu!
‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ için geri sayım devam ediyor. Behzat Ç.’nin anti kahramanı Ercüment Çözer’i kendi şehrinde göreceğimiz ve kadrosunda Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum’u buluşturan dizinin ilk bölümü 27 Ekim’de sadece BluTV’de yayınlanacak. Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü insanların hikâyelerinin anlatıldığı dizinin afişi ve yeni tanıtımı yayınlandı.
10.10.2020 12:10 Dizi Galeri