Şebnem Dönmez yüzünü gizledi

Magazin - 22 Aralık 2016 22:30

Boynuna doladığı kaşkolu ile yüzünü gizleyip 'Çekmeyin' diye espri yapan Şebnem Dönmez'in imaj değişikliğine gitti görüldü.Röportaj talebini geri çeviren Dönmez, "Siz benim sokakta ne zaman konuştuğumu gördünüz?" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı.Kaynak:milliyet.com.tr