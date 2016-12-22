Şebnem Dönmez yüzünü gizledi
En son Çağatay Ulusoy ve Seranay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı 'Medcezir' dizisinde rol alan Şebnem Dönmez, önceki gün Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi.
Magazin - 22 Aralık 2016 22:30
Boynuna doladığı kaşkolu ile yüzünü gizleyip 'Çekmeyin' diye espri yapan Şebnem Dönmez'in imaj değişikliğine gitti görüldü.
Röportaj talebini geri çeviren Dönmez, "Siz benim sokakta ne zaman konuştuğumu gördünüz?" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı.İşte o anlar;
Kaynak:milliyet.com.tr
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