Şebnem Ferah aradığı aşkı buldu

Uzun zamandır kalbi boş olan ünlü rock'çı Şebnem Ferah, yeni aşkı iş dünyasında buldu.

Magazin - 04 Ocak 2017 07:00
Şebnem Ferah aradığı aşkı buldu
Yaklaşık iki yıl beraber olduğu Çağkan Demiralp’le ilişkisi 2015’in sonlarında noktalanan Şebnem Ferah, genç işadamı Selhan Aloğlu ile görüşmeye başladı.


Ünlü rock'çı, eski milletvekillerinden Sedat Aloğlu’nun oğlu Selhan ile yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkı sosyal medya mesajlarıyla ortaya çıktı. Son dönemde hayli samimi olan Selhan Aloğlu ile Şebnem Ferah'ın Instagram'daki yazışmaları takipçilerin gözünden kaçmadı.


Genç işadamının, güzel şarkıcıya gönderdiği kalpli öpücük mesajı da takipçiler tarafından aşkın ilanı olarak yorumlandı.

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