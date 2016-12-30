Seçkin Özdemir, Nilay Deniz'le aşk yaşıyor mu? İlk kez konuştu...
Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, Akmerkez’de yılbaşı alışverişi yaparken objektife takıldı.
Magazin - 30 Aralık 2016 23:15
Alışverişine kısa bir ara veren Seçkin Özdemir, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, yakın yeni bir sinema filminde rol alacağının müjdesini verdi.
Seçkin Özdemir Derya Şensoy'u unuttu!
Derya Şensoy ile ilişkisini noktalayan Özdemir, geçtiğimiz günlerde çıkan Nilay Deniz ile aşk yaşadığı iddiası hakkında da ilk kez konuştu. Oyuncu, "Nilay’la sadece arkadaşız. Sevgilim yok. Yılbaşını ailemle geçireceğim" diyerek aşk iddialarını yalanladı.
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